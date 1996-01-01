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Международная логистическая компания


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Качественно

 Мы разрабатываем такой вариант транспортировки, который будет максимально выгодным для вас
Международная логистическая компания фото 2
Быстро

Мы заинтересованы в том, чтобы ваш заказ был доставлен в оговоренные сроки. С помощью наших услуг вы экономите не только деньги, но и время без потери качества
Международная логистическая компания фото 3
Надёжно

Мы используем в работе только новые и современные грузовики. Автопарк нашей компании регулярно проходит осмотр и качественное техническое обслуживание

Получайте больше услуг и дополнительных опций за те же деньги

Ваша выгода от сотрудничества с логистической компанией Wheeltrans

То, что для наших предков в прошлом столетии казалось недоступным и сложно реализуемым, для нас уже часть повседневной жизни. Мировая глобализация, открытие рынков, сотрудничество разных компаний по всему миру. Никого уже не удивить товарами из Китая, Индии, фруктами и овощами из Египта, Испании или Израиля. Как следствие широкого развития торговли между странами начали появляться транспортно логистические компании, которые берут на себя организацию грузоперевозок. Эта отрасль активно развивается, имеет свои тенденции, направления и специфику . Чем дальше, тем выгоднее становится производителю возложить функции хранения и доставки на аутсорсинговую компанию, чем заниматься этим самому.

Автомобильные грузоперевозки


По Украине и миру самый популярный вид транспортировки. По автомобильным дорогам ваш груз может быть доставлен практически в любую точку мира...


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Авиационные перевозки


Международные грузовые перевозки с помощью авиации – наиболее быстрый способ доставить ваш товар из пункта А в пункт Б...


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Морские перевозки (фрахт)


Самым бюджетный из всех способов, которыми осуществляются международные грузоперевозки...


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Железнодорожные грузоперевозки


Хороши всем - и ценой, и надежностью, и грузовместительность хорошая. Нет зависимости от погодных условий...


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Появляется все больше компаний, которые предоставляют широкий спектр услуг помимо, собственно, транспортировки. Это и содействие во ВЭД производителя, поиск поставщиков и заказчиков, складирование продукции, оформление таможенных документов и т.д. Логистические компании тесно сотрудничают с различными международными торговыми организациями, которые созданы для того, чтобы активно содействовать реализации мер, направленных на упрощение процедур торговли. Это такие организации как Международная ассоциация воздушного транспорта, Международный союз автомобильного транспорта, Международный союз железных дорог и другие. Все эти меры направлены для достижения одной цели – снижение затрат заказчика на перевозку своей продукции к конечному потребителю и получение своей части прибыли. Такое сотрудничество выгодно всем сторонам процесса, а поэтому активно развивается во всех странах.

Содержание

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Мультимодальная
логистика

В грузоперевозках может использоваться как один, так и несколько типов транспортных средств. Все зависит от расстояния, типа груза и маршрута.
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Качества обслуживания
и оптимизация

Снижение затрат на транспортировку не должно осуществляться за счет снижения безопасности движения и качества сервисного обслуживания.
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Соблюдение
сроков доставки

Маршрут должен быть проработан таким образом, чтобы груз был доставлен заказчику в оговоренные временные рамки с сохранением всех качественных и количественных параметров.
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Индивидуальный подход к каждому клиенту

Целью компании-перевозчика должно быть предоставление качественных и полных услуг для максимального удовлетворения потребностей клиента.
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Услуги логистической компании в Украине

Развитие экономики и рост производства идет на пользу всем членам современного общества. Создаются рабочие места, производятся новые продукты. Насыщение внутреннего рынка страны определенным товаром подталкивает компаний-производителей искать новые рынки сбыта. Часто они находятся за границей. Так Украина, благодаря климатическим условиям, уже много лет является экспортером зерновых. Производителю, чтобы найти покупателя в, например, странах Европейского союза, организовать перевозку, нужно потратить немало дополнительных ресурсов. Проще, быстрее и, в конечном итоге, дешевле обратиться в логистическую компанию. Услуги логистической компании в Украине предусматривают комплекс услуг, направленных на организацию процесса грузоперевозки из точки А в точку Б с минимальными затратами времени и денежных средств заказчика. Такие услуги включают в себя транспортную и складскую логистику, содействие в оформлении различной связанной с процессом документации, помощь в поиске международных партнеров, поставщиков, заказчиков. Сотрудники логистической компании являются профильными специалистами и хорошо знакомы с процессами, на изучение которых неопытному человеку потребуется много времени. В современном мире, чтобы не потерять прибыль, все вопросы нужно решать максимально быстро и эффективно. Так что заключить договор с логистической компанией – это разумное решение, которое экономит вам время и деньги. Снизив свои затраты на перевозку и хранение продукции вы получите возможность регулировать розничную цену своего товара таким образом, чтобы удовлетворить покупательскую потребность и получить хорошую прибыль.

Класс автомобиля Грузоподъемность Для чего используется Цена за 1 км.
Еврофура 20-21 тонна Междугородние перевозки от 22 грн.
Десятитонник до 15 тонн Междугородние перевозки от 18 грн.
Пятитонник до 5 тонн Для перевозки строительных материалов, типографии, др. от 12 грн.
Газель до 2-х тонн Перевозки по городу от 5 грн.

Можно сравнить
все способы перевозки


Автомобильный транспорт
Авиационные перевозки
Морские перевозки
Железнодорожные грузоперевозки
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Перевозки автомобилем

К преимуществам автомобильных перевозок можно отнести возможность доставки в любую точку мира из-за широкого покрытия автомобильными дорогами, возможность доставки любого вида товара и среднюю стоимость перевозки.

Что касается недостатков, то основной из них - зависимость от состояния дорог.

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Авиационные перевозки

Если вам нужна быстрая доставка, то это авиа. Однако будьте готовы к тому, что и стоят таки грузоперевозки не дешево.

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Морские перевозки

Морские грузоперевозки характеризуются низкой стоимостью и возможностью доставить крупногабаритный груз. При этом перевозки по морю - самый медленный способ доставки.

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Железнодорожные грузоперевозки

Железнодорожные грузоперевозки хороши всем - и ценой, и надежностью, и грузовместительность хорошая. Нет зависимости от погодных условий. Однако и у них есть минус - маршруты доставки ограничены железнодорожным полотном, поэтому преимущественно используются как часть мультимодальных грузоперевозок.

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У вас есть вопросы или нужна более подробная информация? Наши специалисты с удовольствием поработают над созданием индивидуальных транспортных и логистических решений в личной беседе с вами.

Основной вопрос, которым интересуются клиенты, обращаясь в логистическую компанию, касается цены на услуги компании логистики.

Это понятно, естественно и разумно – выбирать тот вариант сервиса, где цена будет умеренной и оптимальной. Однако всегда нужно учитывать не только цену, но и качество предоставляемой услуги. Грузоперевозки – это как раз та сфера деятельности, в которой экономия на деталях может привести к непредвиденным затратам и в конечном итоге желание сэкономить может обернуться убытками. Поэтому мы акцентируем внимание клиентов на разумной экономии. Что это значит? Современные компании-грузоперевозчики формируют цены на свои услуги с учетом многих факторов. Вид груза, его количество, места сборки и доставки, все это имеет значение и влияет на цену, но это не единственные факторы влияния. Заключая с исполнителем договор на предоставление комплекса услуг вы можете существенно снизить свои затраты на перевозку. Логистические компании обычно имеют наработанные схемы транспортировки, налаженные контакты с партнерами и субподрядчиками. Профессиональный подход к разработке оптимального маршрута, ответственное хранение товаров на консолидационных и промежуточных складах, четкое соблюдение графика – все это играет важную роль и лучше, когда за все этапы грузоперевозки отвечает одна компания-исполнитель. Наши консультанты являются ведущими специалистами в области логистики, они предоставят вам всю нужную информацию. Обратившись к нашим логистам, вы получите наиболее рациональный вариант доставки вашей продукции в нужные вам сроки, по указанным вами адресам и по выгодной цене.

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Правила качественной логистической компании

Конечная цель процесса логистики - это доставка клиентского товара из одной точки в другую с соблюдением оговоренных сроков и в надлежащем виде. Правила качественной логистической компании можно описать шестью пунктами:

Международная логистическая компания фото 11Любой товар

Грузом может быть любой товар или объект. Перевозить можно все, что не запрещено законодательством стран - участниц процесса. Для опасных грузов существуют свои процедуры и специальная разрешительная документация

Международная логистическая компания фото 12Качество

Качество – компания-исполнитель должна обеспечить оптимальные для доставки и хранения груза условия

Международная логистическая компания фото 13Количество

Количество – обеспечение комплекса мер, направленных на предотвращение потерь груза или нарушение его целостности

Международная логистическая компания фото 14Время

Время – проект должен быть реализован четко в оговоренные сроки

Международная логистическая компания фото 15Место

Место – транспортируемый товар должен быть доставлен из начальной обозначенной точки в конечную точку маршрута

Международная логистическая компания фото 16Затраты

Затраты – проект по грузоперевозке должен быть исполнен с минимальными финансовыми затратами на его осуществление

Все эти пункты чрезвычайно важны для того, чтобы проект был выполнен согласно с запланированной логистической схемой. Если же задача по транспортировке груза выходит за рамки стандартных решений, то и требует она индивидуально подхода и специализированных решений.

Компания (фирма) логистических услуг ВИЛТРАНС (Wheeltrans) и внешнеэкономическая деятельность

Не всегда производители имеют возможность, время и квалифицированных сотрудников для разработки плана по ВЭД. Компания (фирма) логистических услуг ВИЛТРАНС (Wheeltrans) готова предложить свою помощь и содействие в таких направлениях:

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Поиск поставщиков

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Поиск товара

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Поиск клиентов в Европе

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Услуги международного снабжения

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Финансовый консалтинг

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Услуги экспорта

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Услуги импорта

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Мультимодальные перевозки грузов

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Технический экспорт

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Технический импорт

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Страхование грузов

Этапы реализации проекта по грузоперевозке

Давайте рассмотрим, с чего начинается процесс предоставления услуги в сфере логистики, и каковы его основные этапы. Серьезная транспортно логистическая компания под каждый проект разрабатывает индивидуальную логистическую систему. В эту систему входит набор технических и организационных мероприятий, обеспечивающих качественное выполнение работ.

Успех всего проекта зависит от четкого и грамотного выполнения всех его этапов.

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Комплекс мер, которые включает в себя внешнеэкономическая деятельность предприятия

Компании-производители в процессе своей деятельности стремятся к расширению рынков сбыта. Поиск иностранных контрагентов и заключение с ними договоров о сотрудничестве является основой внешнеэкономической деятельности предприятия (ВЭД). ВЭД подразумевает под собой комплекс следующих мер:

Международная логистическая компания фото 28Изучение рынка той страны, куда планируется ввоз продукции
Международная логистическая компания фото 29Исследование конъюнктуры рынка
Международная логистическая компания фото 30Разработка и проведение комплекса рекламных мероприятий, направленных на продвижение своего товара
Международная логистическая компания фото 31Изучение коммерческих предложений, для того, чтобы расширить свои рынки сбыта
Международная логистическая компания фото 32Переговоры с зарубежными контрагентами
Международная логистическая компания фото 33Подписание новых контрактов с целью купли-продажи или оказания услуг

В процессе осуществления ВЭД рассматривают несколько видов операций:

Международная логистическая компания фото 34Экспорт

предполагает вывоз товара за границу страны, в которой он был произведен

Международная логистическая компания фото 35Импорт

при таком режиме товар ввозится в страну для дальнейшего его использования или продажи конечному потребителю

Международная логистическая компания фото 36Реэкспорт

при таком режиме товар сначала ввозится в страну, чтобы впоследствии быть перепроданным и вывезенным. Товар при этом не проходит переработку или может поддаться незначительной обработке (переупаковка, сортировка)

Международная логистическая компания фото 37Реимпорт

возвращение в страну товара, который ранее был экспортирован с ее территории

В штате нашей логистической компании есть квалифицированные сотрудники, хорошо знакомые с основными правилами и нюансами внешнеэкономической деятельности. Наши специалисты возьмут на себя всю необходимую работу, включая перевод документации на иностранный язык и содействие в важных переговорах. В наших интересах предоставить вам качественные услуги, чтобы вы могли работать с зарубежными партнерами максимально эффективно и получать прибыль от реализации своего товара. О том, что подразумевает под собой каждая вышеуказанная услуга, как она осуществляется и по каким правилам, вы можете прочитать в соответствующих разделах на нашем сайте логистики "Вилтранс".

Как оформить заказ на предоставление услуги через сайт логистики "Вилтранс"

Услуги, которые предоставляет наша компания, размещены в нескольких основных разделах. Сайт логистики "Вилтранс" разработан таким образом, чтобы вы могли легко найти нужную услугу, ознакомиться с тем, как мы ее предоставляем, в каком объеме и по каким правилам. Вы можете узнать все о деятельности компании, ее партнерах, постоянных клиентах. В соответствующих разделах мы публикуем актуальную информацию, новости и полезные советы в сфере логистики. Через указанные на сайте контакты вы можете связаться с нами удобным для вас способом:

Наши консультанты готовы ответить на все ваши вопросы и предложить вам квалифицированную помощь.

Всего 5 шагов, и ваш
товар будет доставлен
Международная логистическая компания фото 37
Бесплатная консультация

Вы набираете один из телефонов, указанных на сайте и получаете бесплатную консультацию от наших менеджеров

Международная логистическая компания фото 38
Обсуждаем детали

Мы обсуждаем детали доставки, оговариваем груз, способ доставки, варианты маршрута и подписываем договор на оказание логистических услуг

Международная логистическая компания фото 39
Загружаем товар

Загружаем товар на складе в месте отправки

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Транспортировка товара

Непосредственно транспортировка товара

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Разгрузка товаров

Разгружаем товар в точке доставки

Что бы оформить заказ на доставку груза
заполните форму и наши специалисты свяжутся с вами
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Список услуг компании по логистике Вилтранс

Наша компания является опытным грузоперевозчиком, мы работаем на рынке логистики уже не первый год. Список услуг компании по логистике Вилтранс охватывает все направления грузоперевозок, таможенно-брокерские услуги и услуги внешнеэкономической деятельности.

Грузоперевозки Услуги внешнеэкономической деятельности
Международные грузоперевозки Поиск поставщиков
Грузоперевозки по Украине Поиск товара
Авиаперевозки грузов Поиск клиентов в Европе
Международные морские перевозки грузов Услуги международного снабжения
Перевозка сборных грузов Финансовый консалтинг
Доставка палет Услуги экспорта
Консолидация груза Услуги импорта
Складская логистика Мультимодальные перевозки грузов
Негабаритные перевозки Технический экспорт
Грузоперевозки с температурным режимом Технический импорт
Перевозка грузов автомобильным транспортом Страхование грузов
Контейнерные перевозки Таможенно-брокерские услуги
Таможенное оформление грузов
Растаможка сборных грузов

В отдельных направлениях можно выделить несколько поднаправлений. Так, например, таможенное оформление грузов включает в себя таможенное оформление импорта и таможенное оформление экспорта. В процессе разработки схемы предоставления комплексной логистической услуги направления деятельности тесно переплетаются. Такой системный подход позволяет предоставить услугу комплексно, охватывая все нюансы логистики.

Таможенно-брокерские услуги

Если в сферу интересов вашей компании входит внешнеэкономическая деятельность, то без таможенного оформления грузов вам не обойтись никак. Мы предлагаем нашим клиентам полный комплекс услуг, включая таможенное оформление импорта, экспорта и растаможку сборных грузов. Цены на услуги компании логистики по прохождению таможенного контроля включают в себя следующее:

Международная логистическая компания фото 42Консультация

Консультации высокопрофессиональных специалистов относительно таможенного оформления вашего груза

Международная логистическая компания фото 43Составление сметы

Составление сметы затрат по таможенной очистке груза

Международная логистическая компания фото 44Оформление документов

Оформление всех необходимых документов: деклараций, товарно-транспортных накладных, CARNET TIR, CMR

Международная логистическая компания фото 45Получение документации

Содействие в получении разрешительной документации на ввоз груза, сертификатов и других документов, которые необходимы для беспрепятственного прохождения таможни

Международная логистическая компания фото 46Защита интересов

При необходимости, наша компания предоставляет вам своего представителя для защиты ваших интересов в государственных органах

Услуга по таможенному оформлению уже входит в пакет услуг, если наша компания занималась также и доставкой вашего груза. Если же вам нужна данная услуга в Киеве или других городах Украины, то мы ее вам предоставим. Чтобы процесс прошел быстро и гладко, вам нужно обратиться к нам по указанным на сайте номерам телефонов или электронную почту и предоставить следующие данные:

Международная логистическая компания фото 47Откуда приехал груз, производитель
Международная логистическая компания фото 48Вид груза, название, описание
Международная логистическая компания фото 49Размер и вес партии
Международная логистическая компания фото 50Документы на груз (счета, инвойсы, сертификаты, лицензии и соглашения)

Наши постоянные клиенты полностью доверяют нам оформление всей необходимой документации, в следствии чего экономят свое время.

Последние новости компании ВИЛТРАНС
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Доставка грузов по Украине

Транспортировка грузов по всей территории Украины ‒ одно из самых популярных направлений логистической компании «Wheeltrans». Специалисты компании занимаются ..

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Международные автотранспортные перевозки

Одним из самых лучших способов доставки товаров в зарубежные страны являются международные автотранспортные перевозки. Компания «Wheeltrans» ..

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Страхование грузов

Страхование грузов при транспортировке ‒ возможность получить денежную компенсацию в случае частичной или полной потери товара. Выбирая страховые полисы, удается минимизировать ..


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Складская логистика от Вилтранс

Услуги складской логистики – это неотъемлемая часть процесса грузоперевозок и она тесно переплетается с транспортной логистикой. Несоблюдение условий хранения товара может принести значительные убытки его владельцу. Важен контроль как за загрузкой склада, так и за тем, как и кому отгружается продукция, которая хранится у вас в хранилище. Правильное размещение товара на стеллажах, соответствующая упаковка и условия хранения, это лишь маленькая часть всей логистической процедуры складирования. В список услуг компании по логистике Вилтранс входит оказание услуг по размещению клиентского груза на складах в Украине и на складах в Европе. Хранилища делят на несколько типов, разделяя их по предназначению и другим характеристикам. Мы гарантируем клиентам нашей компании обеспечение современными складами, предоставляем услуги надежного хранения и быстрого оформления всех необходимых документов. Грамотное размещение груза в соответствующей таре и на стеллажах позволяет рационально использовать выделенную для хранения площадь, быстро найти нужное и организовать отгрузку.

Единая информационная сеть, которая связывает различные подразделения нашей компании, позволяет нам минимизировать ваши затраты. При этом качество предоставляемых услуг остается на высоком уровне.

Международные транспортные перевозки ВИЛТРАНС (Wheeltrans)

Доверив нам международную перевозку своего товара, вы можете не волноваться - груз будет доставлен с соблюдением сроков доставки и правил пересечения границы. Наша компания активно сотрудничает с зарубежными партнерами, логистическими центрами Украины и других стран. Взаимовыгодное сотрудничество на основе заключенных договоров позволяет нам предоставлять качественные услуги любого уровня сложности. Нам по силам:

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транспортную перевозку?

В современном мире невозможно организовать эффективную работу без кооперации. В нашей компании налажено четкое взаимодействие между всеми техническими и транспортными службами, а также регулярное информирование клиента о стадии процесса транспортировки.


Мы понимаем, что даже незначительная, допущенная исполнителем ошибка может стоить заказчику значительных дополнительных затрат на ее устранение. Чтобы избежать ошибок и непредвиденных затрат мы тщательно планируем процесс еще на этапе заключения договора. Мы берем на себя ответственность за своевременную доставку вашего груза в том виде, в котором вы его нам доверили.

Осуществление грузоперевозок по Украине, стоимость доставки

Транспортирование груза по Украине можно разделить на несколько видов и классифицировать по разным признакам.

Правила доставки, расчет тарифов, оформление документов – обо всем этом вам предоставит информацию сайт логистики "Вилтранс". Так сложилось, что грузовые перевозки по территории нашей страны осуществляются преимущественно автомобильным транспортом. На данный момент это наиболее выгодный вид перевозки для заказчика. Большой выбор грузового транспорта позволяет удовлетворить запросы на любой тип перевозки, включая транспортировку негабаритных грузов. Стоимость таких работ будет зависеть от выбранного способа доставки, вида перевозимого товара, наличия страховки, выбранного маршрута и расстояния. Также в расчет берется расход топлива, оплата работы водителя, грузчиков. Позвонив к нам в компанию, вы сможете получить подробную и грамотную, консультацию наших специалистов по логистике, которые более детально ознакомят вас с нашими тарифами. В таблице показана примерная цена доставки в зависимости от вида перевозимого имущества и типа грузового автомобиля ( цена за 1 км).

Вид груза Еврофура Пятитонник Десятитонник
Генеральный от 17 грн/км от 12 грн/км от 15 грн/км
Сборный от 18 грн/км от 13 грн/км от 16 грн/км
Негабаритный от 22 грн/км от 11 грн/км от 15 грн/км
Мебель от 16 грн/км от 10 грн/км от 12 грн/км

Обращаем ваше внимание, что цены в таблице указаны примерные. Свяжитесь с нами, для того, чтобы мы могли произвести более точный расчет для вас.

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Автомобильные грузоперевозки

На сегодняшний день автомобильные перевозки занимают лидирующие позиции в списке услуг компании по логистике Вилтранс. Среди всех видов доставки как внутри страны, так и среди международных такой способ считается наиболее востребованным. На данный момент автомобилями перевозится около 70% всех грузов в мире. Это обусловлено тем, что автомобильный транспорт имеет большую маневренность и его выгодно использовать на разные расстояния, особенно если транспортировка не выходит за границы одного континента. В международных автомобильных перевозках есть ряд своих нюансов, например, более строгие требования к упаковке перевозимой продукции, ее маркировке. Наличие контракта – обязательное условие для осуществления транспортировки с помощью грузового автомобиля в другие страны. В контракте обязательно должны быть предусмотрены такие пункты как сроки и стоимость доставки, страховка. Наши логисты внимательно относятся к потребностям и пожеланиям наших клиентов, тщательно изучают все нюансы и составляют наиболее выгодный для вас маршрут. На протяжении всего движения автомобиля груз легко отследить. Наши автомобили оснащены современными средствами связи, наши водители в любой момент готовы дать подробный отчет о своем местонахождении и состоянии груза. Грамотный подход к организации всего логистического процесса, внимательное и безошибочное оформление сопроводительной документации нашими специалистами позволяет осуществить проект по транспортировке вашего груза в запланированные сроки. При этом соблюдая целостность и сохранность транспортируемого имущества.

Особенности грузоперевозок с помощью авиатранспорта, кому это выгодно

Торговля между странами развивается стремительно быстро. Каждый владелец бизнеса хочет максимально эффективно расходовать ресурсы и получить максимум выгоды от перевозки своего груза. Авиаперевозки являются самым быстрым видом транспортировки, однако не всегда оправданы в использовании из-за своей дороговизны. В чем же их особенности и преимущества?

  • Основное преимущество авиаперевозок в скорости. За небольшой промежуток времени можно доставить товар практически в любую точку мира.
  • Груз при таком виде транспортировки максимально защищен от повреждения или утери.
  • При авиаперевозках очень легко придерживаться графика доставки, так как самолеты чаще всего строго придерживаются режима взлета и посадки.
  • Упрощенное таможенное оформление грузов. При доставках самолетом груз проверяется всего два раза – в месте погрузки и в месте выгрузки товара. Конечно, это намного проще, чем когда товар проверяется на каждой таможне, каждый раз пересекая границу нового государства.

Ввиду выделенных особенностей доставка самолетом может быть использована как отдельная услуга или как часть мультимодальной доставки. При этом важно, чтобы соблюдались определенные правила.

  • Перевозка груза должна осуществляться в чистой и сухой упаковке;
  • Товар должен быть промаркирован в соответствии с требованиями законодательства;
  • Габариты груза не должны превышать установленные граничные нормы;
  • Нельзя перевозить опасные грузы, легковоспламеняющиеся вещества, токсичные материалы и препараты, и.т.п.

Тарифы авиаперевозки выше, чем на другие виды, поэтому важно грамотно и внимательно подойти к определению того, насколько будет выгоден такой вид транспортировки и действительно ли в нем есть необходимость.

Доставка грузов по морю

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Сайт логистики "Вилтранс" предлагает своим постоянным клиентам и новым заказчикам осуществление транспортировки товаров морскими путями. На текущий момент такой способ перевозки является одним самых сложных, так как требует оформления большого количества документации. При относительно недорогой стоимости и высоком уровне безопасности у него есть один минус – это длительный срок доставки. Морские перевозки могут осуществляться в таких формах:

  • Контейнерные перевозки обеспечивают сохранность груза, не требуют дополнительной упаковки. Ваш товар погружается в специально оборудованные для транспортировки контейнеры, защищая его от неблагоприятных погодных условий. Существуют контейнеры, которые могут поддерживать заданный температурный режим;
  • Навалочные грузы – транспортировка грузов, которые нет возможности перевозить в контейнерах, у них нет тары и упаковки. Обычно в таких случаях речь идет о полезных ископаемых, например, угля;
  • Под морским фрахтом подразумевается договор, подразумевающий, что компания или частное лицо берет в аренду морское судно с экипажем для совершения определенного количества рейсов;
  • Перевозки накатных грузов, или перевозки «ро-ро» подразумевают под собой транспортировку товаров, которые имеют колеса, в частности автомобилей разного типа и вида;
  • Доставка «от двери к двери». Имеется ввиду предоставление комплексной услуги, от момента обращения клиента в транспортную компанию, оформления всех необходимых документов, погрузку/разгрузку и до момента доставки товара в конечную точку .

Судна могут комбинировать различные грузы для экономии места и повышения эффективности использования такого способа транспортировки.

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Велтранс – это доставка любого груза в любую точку мира. Мы обеспечим скорость, надёжность и удобство


Мультимодальные перевозки

Мультимодальные перевозки используются различными логистическими компаниями во всех странах мира с 1956 года. Такой вид грузоперевозок является самым сложным в осуществлении. В нем предполагается доставка товаров разными видами транспорта при заключении договора с одним подрядчиком. Он используется, если нет возможности обеспечить доставку только одним видом транспорта. К примеру, груз в аэропорт доставляется автомобилями, там разгружается и загружается в самолет. По прибытии в аэропорт, например. Другой страны, он разгружается и загружается уже в автомобили, которые повезут его в пункт предназначения. В случае с мультимодальными перевозками больше внимание следует уделить четко продуманным состыковкам в пунктах загрузки/разгрузки. Задержки в графиках движения транспорта, плохая организация процесса могут нанести убытки заказчику. В случае с перевозкой скоропортящихся продуктов можно вообще потерять весь или часть товара. Хорошо спланированная и хорошо выполненная организационная работа – залог успеха.

Стоимость

Цены на наши услуги соответствуют среднерыночным. Каждая услуга просчитывается индивидуально, с учетом всех интересов и потребностей заказчика.

Как заказать наши услуги

Хотите рационально использовать время и финансовые средства? Обращайтесь к профессионалам, выполняющим свою работу быстро, качественно и вовремя.

Заказать наши услуги можно обратившись к нам по указанным на сайте номерам телефонов. Также вы можете написать нам на электронную почту, или обратиться к нашим менеджерам через мессенджеры социальных сетей Facebook и Instagram. Мы ориентируемся на долгосрочное сотрудничество и заботимся о своей репутации, поэтому для нас хорошо выполненная работа - дело чести. Будем рады видеть вас нашими клиентами!

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Доставка сборных грузов

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Активное развитие малого и среднего бизнеса в нашей стране ведет за собой развитие товарооборота, в том числе и международного. Небольшим предпринимателям не выгодно для осуществления доставок нанимать целую фуру для перевозки малых партий товара. Поэтому доставка сборных грузов в Украине начала активно развиваться и является одним из самых востребованных направлений в сфере логистики. Помимо самого процесса транспортировки, наша компания берет на себя также и оформление всей документации, связанной с такой логистической операцией. Таким образом, заказчику нет нужды тратить свое время на поиск юристов, таможенных брокеров, чтобы заполнить необходимые документы. Этот аспект существенно упрощает как саму процедуру, так и удешевляет стоимость предоставления такой услуги. Услуги логистической компании в Украине по доставке сборных грузов предусматривают все этапы – прием у заказчика, отправка на консолидационный склад, упаковку в коробки, погрузку, транспортировку и выдачу непосредственно получателю. Комплексный индивидуальный подход – то, что выгодно отличает нашу компанию от многих других логистических компаний. Наша компания предоставляет услуги транспортировки LCL и ответственно подходит к транспортировке товаров своих клиентов. Благодаря обширной инфраструктуре и сотрудничеству с международными логистическими компаниями мы предоставляем услугу LCL не только в Украине, но и по всему миру.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. В каких странах работает ваша транспортно логистическая компания?

Мы предоставляем услуги грузоперевозок по Украине и всему миру. Международные грузоперевозки – одно из самых приоритетных направлений нашей работы. Наши логисты имеют все необходимые знания для максимально эффективной работы в этой области.

2. Как начать сотрудничество с компанией (фирмой) логистических услуг ВИЛТРАНС (Wheeltrans)?

Мы предоставляем наши услуги по транспортировке грузов на основе заключенных договоров. Для этого вам нужно подъехать к нам в офис, где мы сможем обсудить все нюансы и подписать документы. Если у вас нет такой возможности, мы отправим вам документы по электронной почте.

3. Как я могу узнать подробнее про услуги логистической компании в Украине?

В разделах нашего сайта подробно описаны все виды предоставляемых нами услуг. Вы можете также обратиться за бесплатной консультацией к нашим менеджерам. Для этого достаточно позвонить нам на один из указанных на сайте номеров телефона.

4. Как узнать цены на услуги компании логистики по перевозке малых партий товара?

Цена на каждую грузоперевозку рассчитывается индивидуально и зависит от ряда факторов и условий. Чтобы предоставить вам точные цены именно по вашему заказу нам нужно будет согласовать ряд вопросов в телефонном режиме, по электронной почте или при личной встрече у нас в офисе. Звоните нам и договоримся!

5. Как оформить заказ на транспортные услуги через сайт логистики "Вилтранс"?

Это достаточно просто. Позвоните нам по указанным на сайте номерам телефонов, наши менеджеры предоставят вам бесплатную консультацию, подскажут каковы дальнейшие действия для заключения договора и начала предоставления услуги.

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