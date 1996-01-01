Международная логистическая компания

Мы понимаем, что даже незначительная, допущенная исполнителем ошибка может стоить заказчику значительных дополнительных затрат на ее устранение. Чтобы избежать ошибок и непредвиденных затрат мы тщательно планируем процесс еще на этапе заключения договора. Мы берем на себя ответственность за своевременную доставку вашего груза в том виде, в котором вы его нам доверили.
Осуществление грузоперевозок по Украине, стоимость доставки
Транспортирование груза по Украине можно разделить на несколько видов и классифицировать по разным признакам.
- По виду груза;
- По типу загрузки;
- По направлению доставки;
- По типу транспорта
Правила доставки, расчет тарифов, оформление документов – обо всем этом вам предоставит информацию сайт логистики "Вилтранс". Так сложилось, что грузовые перевозки по территории нашей страны осуществляются преимущественно автомобильным транспортом. На данный момент это наиболее выгодный вид перевозки для заказчика. Большой выбор грузового транспорта позволяет удовлетворить запросы на любой тип перевозки, включая транспортировку негабаритных грузов. Стоимость таких работ будет зависеть от выбранного способа доставки, вида перевозимого товара, наличия страховки, выбранного маршрута и расстояния. Также в расчет берется расход топлива, оплата работы водителя, грузчиков. Позвонив к нам в компанию, вы сможете получить подробную и грамотную, консультацию наших специалистов по логистике, которые более детально ознакомят вас с нашими тарифами. В таблице показана примерная цена доставки в зависимости от вида перевозимого имущества и типа грузового автомобиля ( цена за 1 км).
|Вид груза
|Еврофура
|Пятитонник
|Десятитонник
|Генеральный
|от 17 грн/км
|от 12 грн/км
|от 15 грн/км
|Сборный
|от 18 грн/км
|от 13 грн/км
|от 16 грн/км
|Негабаритный
|от 22 грн/км
|от 11 грн/км
|от 15 грн/км
|Мебель
|от 16 грн/км
|от 10 грн/км
|от 12 грн/км
Обращаем ваше внимание, что цены в таблице указаны примерные. Свяжитесь с нами, для того, чтобы мы могли произвести более точный расчет для вас.